Convegno "Salute e Prevenzione: l'ambiente influisce su di noi, conoscere e combattere i nemici invisibili" a San Salvo, un appello alla consapevolezza

La salute non è solo un bene individuale, ma un diritto che dipende fortemente dall'ambiente che ci circonda. Questo è stato il messaggio centrale del convegno "Salute e Prevenzione: L'Ambiente Influisce su di Noi, Conoscere e Combattere i Nemici Invisibili", tenutosi presso l'Hotel Gabri di San Salvo. L'evento, organizzato dal Comitato Cambiaventi di San Salvo in collaborazione con l'associazione Sentinelle 4.0, ha visto la partecipazione di esperti, professionisti e cittadini interessati ad approfondire il legame tra salute e ambiente, e a scoprire come affrontare i pericoli invisibili che minacciano la nostra vita quotidiana.

Il convegno ha posto particolare attenzione su come la qualità dell'ambiente circostante, sia in ambito urbano che rurale, influisca sul nostro stato di salute, richiamando l'attenzione su aspetti troppo spesso trascurati come la presenza di sostanze chimiche nei cibi e nei materiali di uso quotidiano. L'obiettivo principale, secondo gli organizzatori, è sensibilizzare il pubblico su come la salute individuale sia legata indissolubilmente alla salute dell'ambiente.

Il Comitato Cambiaventi ha ribadito l'urgenza di un impegno collettivo per affrontare le sfide poste dal degrado ambientale e dai suoi effetti sulla salute. "Ognuno di noi ha un ruolo fondamentale nel proteggere la propria salute e quella degli altri. Solo con l'unione di forze tra cittadini, istituzioni e associazioni possiamo sperare di vincere la battaglia contro i nemici invisibili," ha affermato il portavoce del Comitato.

L'evento all'Hotel Gabri ha rappresentato, dunque, un'importante occasione di riflessione e un punto di partenza per un impegno comune nella lotta contro i pericoli invisibili che mettono a rischio la nostra vita e quella del pianeta.