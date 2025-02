Il mercatino del riuso a San Salvo Marina: Unâ€™occasione per risparmiare e sostenere la comunitÃ 

È la Pro Loco di San Salvo, da sempre un punto di riferimento per la comunità, a organizzare uno degli eventi più attesi dell’anno: il Mercatino del Riuso. Questo evento, che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina, è un’occasione imperdibile per i cittadini e non solo, che vogliono coniugare il piacere di un buon affare con l’importante impegno per la sostenibilità e il riuso.

Un'iniziativa unica nel suo genere in un'area spaziosa che accoglierà una varietà di stand dedicati alla vendita di oggetti usati, ma ancora in ottimo stato, da chiunque desideri fare una buona azione per l'ambiente e per la propria economia.

L’evento si inserisce in un’ottica di sostenibilità, promuovendo la cultura del riciclo e il riuso come strumenti efficaci per ridurre l’impatto ambientale. In un periodo in cui l’economia circolare diventa sempre più centrale, il Mercatino del Riuso a San Salvo Marina offre un contributo tangibile al miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita locale.