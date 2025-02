Il lavoro alle Poste come 'gancio', la "love story" di Alessandra e Fabrizio

Inverno 2006: due giovani portalettere, che fino ad allora si erano incrociati solo in qualche corso di formazione, vengono convocati per un colloquio a Chieti, con la prospettiva di una promozione in ufficio postale. “Qui vicino fanno il caffè più buono della zona!”, con questa frase lui convince lei ad ingannare l’attesa. Davanti a quel caffè parte una scommessa: il primo che avrebbe ottenuto la promozione avrebbe pagato una cena.

Ha inizio così la storia di Alessandra Mincone e Fabrizio Maccarone, che oggi hanno 43 e 44 anni, e sono alla guida due importanti uffici postali di Chieti e Pescara: rispettivamente Chieti 3 (via Domenico Spezioli) e Pescara 8 (via Francesco Verrotti). Lei di Miglianico, lui di Francavilla al Mare, hanno entrambi iniziato il loro percorso in Poste come portalettere nel 2002 in provincia di Chieti.

“Alla fine quella cena la offrì Alessandra – spiega Fabrizio –, ma fu soltanto la prima di una lunga serie”. I due infatti sono uniti nel lavoro e anche nella vita: insieme da quindici anni, sposati dal 2011, vivono a Miglianico e hanno tre figli: Nicolò (12 anni), Giulia (11 anni) e Tommaso, nato il mese scorso. “Un evento festeggiato da parenti, amici e tanti colleghi – dicono – e omaggiato di un bel “fiocco giallo” da Poste, l’iniziativa aziendale per i nuovi nati. Un bellissimo e utilissimo kit di benvenuto, ma soprattutto segno di vicinanza in uno dei momenti più emozionanti nella vita di noi genitori”.

I due sono cresciuti insieme: prima come coppia, poi come famiglia e nel mentre anche a livello professionale. Dopo l’inizio da portalettere, per Alessandra il passaggio in ufficio postale è arrivato a marzo 2006, nella sede di Chieti 1 (via Albanese), dove è rimasta fino al 2011 ricoprendo vari ruoli. Dopo un anno a Lanciano (via Guido Rosato), dal 2012 al 2019 è stata referente dei processi finanziari per la filiale provinciale di Pescara, poi ancora in ufficio postale a Casoli per un breve periodo e a gennaio 2020 il primo incarico da direttrice a Chieti, nella sede di Chieti 6 (via De Lellis). Da settembre 2022 dirige l’ufficio postale di via Spezioli, sempre a Chieti.

Fabrizio nel mondo degli uffici postali è arrivato a novembre 2007, nella sede di Francavilla “Rione Alcione”, dove è rimasto fino a luglio 2010, prima come operatore di sportello e poi come consulente finanziario. Tra il 2010 e il 2022 ha proseguito il suo percorso di crescita in ambito commerciale, ricoprendo ruoli all’interno delle Filiali provinciali sia di Chieti sia di Pescara. A dicembre 2022, dopo un periodo di affiancamento, è arrivato anche per lui il primo incarico da direttore: ufficio postale di via Verrotti a Pescara, che tuttora guida.

“Per fortuna – scherza la coppia – percorsi e incarichi diversi negli anni hanno fatto in modo di non farci incontrare! Qualsiasi ruolo ricoperto in azienda non ha fatto la differenza nella nostra famiglia, l’importante è non parlare mai di lavoro in casa! È questo il nostro segreto per conciliare vita lavorativa e vita coniugale ed a quanto pare, almeno nel nostro caso, funziona con successo”.

Il lavoro alle Poste, tuttavia, ha accompagnato tappe importanti della loro vita privata: “Il giorno del nostro matrimonio, all’uscita dalla chiesa di Miglianico – ricorda Fabrizio – ci siamo ritrovati una macchina delle Poste addobbata a festa: fu una sorpresa organizzata dei miei colleghi della Filiale di Chieti”.

