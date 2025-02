Vertenza Asca e lavoratori in sofferenza, "colpevole e ingiustificato ritardo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy"

La Fp-Cgil di Chieti, attraverso l'intervento del segretario provinciale Giuseppe Rucci, denuncia la grave omissione del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) a riguardo dell’omessa adozione del decreto di apertura del procedimento di L.C.A. (liquidazione coatta amministrativa) per la Asca Cooperativa Sociale, titolare di alcuni servizi in ambito assistenziale sul territorio.

L'organizzazione sindacale, a seguito di ricorso a firma dell’Avv. Michele Sonnini presentato presso il Tribunale di Brindisi, ha ottenuto – nell’interesse di circa 60 lavoratori ex dipendenti della Asca Cooperativa Sociale e per un credito complessivo di oltre un milione di euro – la sentenza n.37/2024 del 30.07.2024 con la quale il predetto Tribunale ha dichiarato lo Stato di Insolvenza della cooperativa.

La sentenza in parola - spiega Rucci - è stata notificata – in data 08 agosto 2024 - alla competente Divisione IV del MIMIT affinché la stessa provvedesse all’emissione del relativo decreto di apertura L.C.A. (liquidazione coatta amministrativa); apertura che avrebbe permesso agli oltre 60 lavoratori interessati - una volta accertato il relativo passivo - di avanzare richiesta di anticipazione del T.F.R. e delle ultime tre mensilità al Fondo di Garanzia Inps.

Sono trascorsi oltre sette mesi dalla sentenza e dalla comunicazione al ministero e – pur a fronte di molteplici solleciti – il MIMIT non ha ancora emesso alcun provvedimento!

Tale colpevole e ingiustificato ritardo danneggia notevolmente i lavoratori e le loro famiglie e – cosa forse ancora più grave – contribuisce ad aggravare la sfiducia nei confronti delle Istituzioni.

Per queste ragioni - conclude Rucci - la Fp-Cgil chiede che le forze politiche del territorio ed i loro parlamentari si facciano carico del problema e assumano tutte le iniziative per una celere soluzione del problema.