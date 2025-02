Esplodenti Sabino, ufficiale la proroga per sei mesi della cassa integrazione

È ufficiale la proroga della cassa integrazione straordinaria per i 65 dipendenti dello stabilimento di Casalbordino della Esplodenti Sabino. Come atteso da alcuni giorni ieri pomeriggio, al termine di un tavolo istituzionale della Regione Abruzzo convocato e presieduto dall’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca è arrivato il via libera definitivo.

Presenti alla riunione i responsabili sindacali dei lavoratori e l’amministratore delegato della società, Gianluca Salvatore, che ha fatto il punto sullo stato dei lavori di adeguamento anche per quel che riguarda la prevenzione sismica, confermando l’interesse di una società all’acquisizione della Sabino Esplodenti.

«La proroga della cassa integrazione straordinaria – ha sottolineato l’assessore Magnacca – è legata all’attesa delle nelle indispensabili autorizzazioni e dall’altro all’acquisizione gruppo straniero che potrebbe dare nuova linfa alla storica azienda di Casalbordino».

«L’azienda per la ripresa dell’attività è condizionata al Comitato tecnico regionale e all’attività della Prefettura, chiamate a rivedere e far riesaminare tutte le misure di sicurezza – ha dichiarato l’assessore regionale alle attività produttive - non è un’attività da poco, in un ambito, quello della sicurezza del lavoro, delicato e in continuo mutamento».

«La Prefettura di Chieti – ha aggiunto Tiziana Magnacca – ha ben compreso la situazione della Sabino Esplodenti, ma è anche vero che nessuna autorizzazione alla ripresa dell’attività può arrivare se non sono state rispettate tutte le prescrizioni richieste dagli organismi della sicurezza».