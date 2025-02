"Maggioranza spaccata e grattacielo di 22 piani in riva al mare"

Consiglieri di minoranza all'attacco del sindaco Emanuela De Nicolis e della sua maggioranza a San Salvo.

La nota di Fabio Travaglini, Marika Bolognese, Emanuela Tascone, Michela Torricella e Giovanni Mariotti.

L'Amministrazione De Nicolis ha approvato il Bilancio ed il DUP con soli 8 voti favorevoli su 11 della maggioranza.

Un segnale politico chiaro: questa amministrazione è divisa, priva di una visione comune e in evidente difficoltà nel gestire le scelte strategiche per il futuro della città.

Tre consiglieri di maggioranza, Di Toro, Di Ninni e Lippis, hanno deciso di astenersi, evidenziando la totale assenza di condivisione all’interno della loro stessa coalizione, con un intervento molto duro, quasi da opposizione. Un atto che conferma quanto da tempo denunciamo: questa amministrazione governa in modo autoreferenziale, senza ascoltare nemmeno i propri consiglieri, figuriamoci i cittadini.

I nostri consiglieri di minoranza hanno votato convintamente contro un bilancio che non risponde alle esigenze reali della città, ma che continua a prendere in giro i cittadini con grandi annunci ma senza nessuna concretezza. L’astensione di tre consiglieri di maggioranza è un fatto politico che non può essere ignorato.

È il segnale che questa amministrazione sta perdendo pezzi e che il malcontento è ormai evidente anche tra le proprie fila. Una maggioranza solida e coesa non si divide su un atto fondamentale come il bilancio, segno che la frattura interna è profonda e che sempre più esponenti della coalizione si rendono conto della totale mancanza di programmazione dell’Amministrazione De Nicolis, che noi da sempre denunciamo.

Come se tutto questo non bastasse, il punto più scandaloso approvato dall’Amministrazione De Nicolis è la variante che permetterà la costruzione di un grattacielo di oltre venti piani sulla “particella 18”, in riva al mare, regalando un patrimonio pubblico di due ettari ai costruttori privati. Un progetto senza alcuna visione urbanistica e senza alcun beneficio per la collettività, imposto alla città senza confronto, che stravolgerà il nostro litorale.

Un’operazione così vergognosa da essere definita dallo stesso Di Toro come “un dito medio rivolto ai sansalvesi”, che dobbiamo combattere a tutti i costi.

Proprio per combattere questi provvedimenti inaccettabili e questi metodi arroganti e dannosi, noi siamo pronti e disponibili ad aprire una fase nuova per costruire, in maniera chiara e trasparente, ed insieme a chiunque voglia cambiare, una vera alternativa a questa amministrazione ormai al capolinea.