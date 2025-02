Una postazione del 118 a Vasto Marina: accordo Asl-Fondazione Mileno

La Fondazione Padre Alberto Mileno ETS comunica che all'esito della procedura di gara di cui all'Avviso Pubblico esplorativo per la locazione di una Unità immobiliare da adibire per il servizio di emergenza sanitaria 118, indetta dalla Asl Lanciano Vasto Chieti in data 24.12.2024, in data odierna ha ricevuto formale comunicazione dalla stessa Asl della Deliberazione del Direttore Generale n. 399/2025 del 21.02.2025 avente ad oggetto "presa d'atto e approvazione risultanze della commissione per la valutazione dell'offerta pervenuta ed approvazione dello schema di contratto di locazione".

Siamo lieti di mettere a disposizione parte della nostra sede centrale di Vasto Marina per ospitare un servizio così rilevante per tutto il nostro territorio, nonché di aver contribuito alla soluzione di una delle più rilevanti problematiche di salute pubblica territoriale.

Quanto sopra costituisce l'attuazione concreta del principio di complementarietà tra servizio pubblico e sanità privata accreditata, in cui entrambi concorrono - in sinergia e spirito di leale collaborazione - alla attuazione dell'interesse pubblico alla tutela della salute.

Ringraziamo il Direttore Generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, e tutti i nostri collaboratori che hanno concorso al buon esito di questo importante risultato per la Fondazione Padre Alberto Mileno e per tutto il territorio del Vastese.

Avv. Giacomo Cerullo

Segretario Generale Fondazione Padre Alberto Mileno ETS