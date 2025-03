Stazione Vasto-San Salvo, Menna auspica Frecciarossa e Frecciabianca

Il recente ammodernamento della stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo al centro di una lettera trasmessa, nei giorni scorsi, dal sindaco di Vasto Francesco Menna ai vertici di Ferrovie dello Stato, Rete Ferroviaria Italiana e ai colleghi sindaci del territorio della Costa dei Trabocchi.

"L'inaugurazione della rinnovata stazione ferroviaria Vasto-San Salvo - scrive Menna - segna un importante passo avanti della nostra mobilità e nel potenziamento dell’accoglienza turistica della nostra provincia.

Viviamo in un territorio provinciale straordinario, caratterizzato dalla meravigliosa Costa dei Trabocchi, che esprime il turismo in molteplici forme e rappresenta una risorsa essenziale per l’economia locale, generando ben il 65% del PIL regionale sul piano industriale, agricolo, commerciale ecc.

Le città della Costa dei Trabocchi, ogni anno, accolgono migliaia di turisti, attratti dalle nostre bellezze naturali, dalla cultura e dalla tradizione enogastronomica. Questa nuova stazione non è solo un punto di transito, ma un vero e proprio hub della mobilità sostenibile, al servizio di chi arriva e di chi parte.

È per questo che chiedo ufficialmente di valutare:

L’aggiunta della dicitura “Costa dei Trabocchi" ai nomi delle stazioni ferroviarie da Francavilla al Mare a Vasto-San Salvo, per valorizzare ancora di più l’identità e l’attrattività dell’area;

L’installazione di pannelli promozionali dedicati alle bellezze del territorio;

L’istituzione delle fermate dei treni Frecciarossa e Frecciabianca su Vasto-San Salvo, che migliorerebbero significativamente i collegamenti con il resto d’Italia, rendendo la nostra destinazione ancora più accessibile;

Mettere a gara il redigendo progetto sulla stazione ferroviaria Porto di Vasto, per creare nuovi posti auto e migliorarne la fruibilità, rispondendo così alle esigenze di cittadini e turisti".