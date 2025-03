Marco Aquarola: Un esempio di atleta e tifoso che educa i giovani al sacrificio e alla passione dello sport sano e pulito con la presentazione del suo libro "SHAPE"

Marco Aquarola, oggi impegnato nella formazione dei giovani atleti, ha recentemente presentato il suo libro intitolato "SHAPE", un'opera che rappresenta il suo impegno a trasmettere ai ragazzi i valori fondamentali dello sport sano e pulito. Con una carriera costruita su sacrificio, impegno e rispetto per le regole, Aquarola vuole ora fare da guida a una nuova generazione, insegnando loro come affrontare la vita e lo sport con la stessa serietà e dedizione che ha contraddistinto la sua carriera.

Nel suo libro, Aquarola racconta la sua esperienza come atleta, ma soprattutto come padre che segue da vicino i suoi figli, anche loro impegnati nel mondo sportivo. "SHAPE" non è solo una biografia, ma un vero e proprio manifesto del sacrificio, della passione e della perseveranza, dove lo sport diventa uno strumento per crescere, imparare e, soprattutto, educare.

"La vita, come nello sport, è fatta di scelte quotidiane, di momenti in cui bisogna lottare per superare i propri limiti e migliorarsi sempre. Questo è il messaggio che voglio trasmettere ai ragazzi, affinché non cerchino scorciatoie, ma siano pronti a fare sacrifici veri per raggiungere i propri obiettivi", ha dichiarato Aquarola durante la presentazione del libro, sottolineando l'importanza di una crescita sana e pulita, lontano dalle tentazioni e dai pericoli che, purtroppo, oggi accompagnano spesso il mondo dello sport.

Il libro "SHAPE" è anche un punto di partenza per riflettere sul vero significato del successo: non è solo una medaglia o una vittoria, ma il cammino che si intraprende per arrivarci. Aquarola, che ha sempre vissutolo il rugby come una scuola di vita, vuole far capire ai suoi lettori che lo sport deve essere una scuola di educazione mentale e fisica, ma soprattutto una palestra di valori.

Marco, oggi padre di giovani atleti, racconta nel libro anche la sua esperienza quotidiana nel seguire i figli nel loro percorso sportivo, cercando di trasmettere loro i principi del gioco corretto, della disciplina e dell'importanza di non cedere a compromessi. "Ogni giorno, aiuto i miei figli a capire che per arrivare dove vogliono, dovranno fare fatica. Lo sport è fatto di sacrifici, ma è anche l'opportunità di crescere come persone", afferma Aquarola, che con il suo esempio vuole ispirare non solo i suoi figli, ma anche i giovani sportivi in generale.

Con "SHAPE", Marco Aquarola vuole dunque offrire ai ragazzi e alle loro famiglie una guida per affrontare il mondo dello sport con consapevolezza, etica e determinazione, insegnando che il vero trionfo non è solo quello che si ottiene sul campo, ma quello che si conquista attraverso il rispetto delle regole, la fatica e il coraggio di rimanere sempre se stessi.

ED