Inaugurata la nuova serra didattica dell’Istituto Agrario “Cosimo Ridolfi” a Scerni

L’Istituto Tecnico Agrario “Cosimo Ridolfi” di Scerni è una scuola storica del nostro territorio, punto di riferimento non solo del vastese, qui ogni anno giungono alunni anche dalla Puglia. Una colonna importante della storia e, allo stesso tempo, una scuola all’avanguardia, aperta alle nuove tecnologie e all’innovazione. Una dimostrazione concreta di questa doppia dimensione è nella nuova serra, inaugurata nei giorni scorsi.

«Un’infrastruttura innovativa pensata come laboratorio didattico eco-sostenibile e un importante passo avanti per la formazione degli studenti» sottolinea la docenza dell’Istituto Agrario. Sono intervenuti alla presentazione della serra didattica il sindaco di Scerni Daniele Carlucci, la sindaca di Cupello Graziana Di Florio e altri sindaci e rappresentanti del territorio, il consigliere provinciale Alessandro La Verghetta e il dott. Pierangelo Trippitelli, Dirigente dell’Ambito Territoriale di Chieti e Pescara - Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.

La presentazione è stata accompagnata dal convegno “La ricerca agronomica nel settore vivaistico: attualità e scenari futuri” con il dott. Roberto Di Primio, il dott. Giustino Sirolli e il prof. Silverio Pachioli.

«Nel ringraziare, la nostra Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonietta Ciffolilli ha ricordato che la serra rappresenta un’opportunità straordinaria per gli studenti, che potranno sperimentare sul campo le tecniche di coltivazione più innovative, acquisendo competenze fondamentali per il loro futuro professionale – sottolinea la dirigenza dell’istituto scolastico - un grande traguardo per l’intero Istituto Omnicomprensivo Ridolfi, che continua a investire nella qualità dell’istruzione e nella formazione pratica delle nuove generazioni di tecnici agrari».