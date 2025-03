Idrogeno nelle ComunitÃ  energetiche: Giulio Raimondi premiato in Spagna

Giulio Raimondi, ingegnere meccanico originario di Monteodorisio (primo da sinistra nella foto) è stato premiato lo scorso 14 marzo a Saragozza (Spagna) nella settimana dell’idrogeno in Aragona per i suoi studi sull’integrazione dell’idrogeno nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Nella V edizione dei premi, la Fondazione aragonese dell’idrogeno e Air Liquide gli hanno assegnato una menzione speciale per la visione del futuro del mercato dell’idrogeno offerta con i suoi articoli sviluppati nel dottorato di ricerca da poco concluso.

Anche se ora i costi delle tecnologie dell’idrogeno sono troppo alti, in un orizzonte a 10 anni la loro diminuzione e la crescita delle dimensioni delle CER potranno rendere possibile quanto proposto, creando economie aggiuntive per le comunità energetiche e massimizzandone gli incentivi ricevuti. L’idrogeno potrà essere utilizzato per il trasporto pesante, per l’accumulo stagionale di elettricità o per la regolazione della rete elettrica.