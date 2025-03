DÃ  in escandescenze a Vasto Marina e manda in ospedale gli agenti intervenuti

Hanno dovuto far ricorso alle cure degli operatori sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale ‘San Pio da Pietrelcina' di Vasto quattro agenti della Polizia Locale intervenuti a Vasto Marina, in una delle strutture residenziali della Fondazione Padre Alberto Mileno.

L'episodio nel pomeriggio di martedì 18 marzo. Un quarantenne di nazionalità ghanese, dal fisico possente e con problemi di natura psichica, assistito in loco, ha dato in escandescenze e per frenarne l'impeto e la furia sono intervenute due pattuglie del Comando della Polizia Locale di Vasto con l'ausilio di personale del Commissariato di Polizia.

A fatica è stato fermato, ma prima che questo si verificasse stati notevoli i danni registrati all'interno della struttura con lesioni per quanti intervenuti.

Successivamente l'uomo è stato trasferito nel Centro di Salute Mentale di Lanciano