Immobile confiscato alla criminalità diventa casa per i più fragili

Un importante passo avanti nella lotta all’emarginazione sociale è stato compiuto dal Comune di Vasto, che ha ufficialmente destinato un immobile confiscato alla criminalità organizzata ad un progetto di inclusione sociale.

La Giunta comunale ha deliberato l’assegnazione di un’abitazione sita in via Acquedotto delle Luci n. 38 a Vasto al programma “Housing First”, un’iniziativa volta a contrastare la grave marginalità attraverso l’inserimento abitativo stabile di persone senza dimora o in situazioni di disagio cronico.

L’immobile - si legge in una nota diramata da palazzo di città -, acquisito al patrimonio indisponibile del Comune grazie all’azione dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC), sarà utilizzato per finalità sociali e finanziato con fondi per la lotta alla povertà estrema. L’obiettivo del progetto è garantire non solo un tetto, ma anche percorsi di reinserimento e inclusione sociale per i beneficiari.

«La destinazione di questo bene rappresenta un chiaro segnale dell’impegno della nostra amministrazione nel restituire alla comunità ciò che era stato sottratto illegalmente» ha dichiarato il sindaco di Vasto Francesco Menna.

«L’Housing First è un modello innovativo che punta sulla casa come diritto fondamentale e come punto di partenza per il recupero sociale delle persone più vulnerabili - aggiunge l'assessore alle Politiche Sociali Anna Bosco - inoltre il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera da sempre promuove la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Questa iniziativa ha un forte valore simbolico e si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla povertà e di recupero sociale, con la volontà di offrire soluzioni concrete a chi vive ai margini della società oltre che nel raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato ci richiede. Ringrazio il Dirigente Stefano Monteferrante e tutto l’Ufficio Politiche sociali».