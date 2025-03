Furti nelle campagne sansalvesi, attrezzature agricole nel 'mirino'

La notte fra sabato e domenica i ladri sono entrati in azione nelle campagne in Bosco Motticce a poca distanza dalla strada provinciale che collega San Salvo a Montenero di Bisaccia.

Ad indagare sono i Carabinieri. Tre le aziende prese di mira. In una probabilmente sono stati disturbati e non sono riusciti a portare via nulla. In altre due masserie invece il risveglio domenicale per i padroni è stato traumatico

I malviventi hanno rubato tutto ciò che hanno trovato: motozappe, frese, compressori, abbacchiatori, motosega, impastatrice edile e tantissimo altro materiale utilizzato per il lavoro agricolo. Il bottino è notevole e ammonta a diverse migliaia di euro. Una bruttissima sorpresa per i proprietari.

Purtroppo i furti nelle campagne sono divenuti negli ultimi mesi un grosso problema. Il fenomeno preoccupa e non poco il Vastese.

Paola Calvano - Il Centro