«Contattateci tempestivamente per segnalare situazioni sospette, la rapidità può essere decisiva»

Si è svolto ieri pomeriggio, a Casalbordino nei locali del Centro Ricreativo della Terza Età “Giuseppe Ruzzi” un nuovo incontro, nel ciclo che si sta tenendo su tutto il territorio, sulle truffe agli anziani. Un'iniziativa che sta portando avanti l'Osservatorio Regionale sulla Legalità, presieduto dal consigliere regionale Francesco Prospero, in collaborazione con le amministrazioni comunali e i centri per anziani.

Prospero, per impegni sopravvenuti, è intervenuto telefonicamente. Dopo i saluti iniziali del presidente del centro ricreativo Pietro Mariotti sono intervenuti la vicesindaca Carla Zinni e il maresciallo Fabio Pizzoferrato della Caserma dei Carabinieri di Casalbordino. Presenti anche gli assessori Paola Basile e Umberto D'Agostino.

Molti i consigli forniti dal maresciallo Fabio Pizzoferrato alle tantissime persone intervenuti. Tra questi quello di stare sempre all’erta quando si viene contattati da sconosciuti (sia telefonicamente che incontrati per strada) e di non fidarsi mai di telefonate in cui si chiedono soldi per fantomatici arresti di familiari e di contattare sempre le forze dell’ordine. Fondamentale, ha ribadito Pizzoferrato, è la tempestiva collaborazione dei cittadini: in caso di situazioni sospette o di possibile pericolo è indispensabile contattare immediatamente la Caserma dei Carabinieri o il numero unico d'emergenza 112. Il passare delle ore o anche solo di minuti rende più difficile l'intervento e rischia di vanificare la possibilità di bloccare possibili malviventi, fermarli prima che si allontanino impedisce anche che possano tentare di truffare altre persone.

A Casalbordino nelle scorse settimane è stato sventato un tentativo di “truffa dello specchietto”, la settimana scorsa alcune persone hanno tentato di introdursi nelle case simulando il regalo di pentole. Sono gli ultimi episodi di tentativi di truffa a cui si aggiungono i tentativi quotidiani di truffe telefoniche, molte delle persone intervenute ieri pomeriggio hanno raccontato di aver ricevuto svariate telefonate.