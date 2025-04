«La nave più bella del mondo in Abruzzo, momento di straordinario valore storico e culturale»

Grande festa al porto di Ortona per l’approdo della nave militare “Amerigo Vespucci”. Dopo la cerimonia di questa mattina un’ora fa circa sono saliti sulla nave scuola i primi visitatori. Tra le autorità presenti anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, giunta poco fa a L’Aquila per la cerimonia di giuramento dei Vigili del fuoco del 99° corso, il presidente della Regione Marco Marsilio, il presidente della Provincia Francesco Menna, il Prefetto Gaetano Cupello, il commissario prefettizio di Ortona Gianluca Braga e i rappresentanti le Forze dell’ordine.

Prima di salire sull’Amerigo Vespucci parlando con i giornalisti la presidente Meloni si è soffermata sull’attualità internazionale di queste ore, a partire dai nuovi dazi imposti da Trump. «Sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto, non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni che mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé – le dichiarazioni della premier riportate dall’Ansa - parliamo di un mercato importante, quello Usa, che vale circa il 10% della nostra esportazione, non smetteremo di esportare negli Usa, ma attenzione all'allarmismo che sto vedendo in queste ore».

«Il governo è al lavoro, sta facendo uno studio sull'impatto settore per settore, vedrà la settimana prossima i rappresentanti di tutte le categorie produttive per confrontare le nostre valutazioni con le loro, ragioniamo insieme per capire quali possano essere le soluzioni, a livello italiano, europeo e in una trattativa che va aperta con gli Stati Uniti per cercare soluzioni e arrivare a rimuovere tutti i dazi e non a moltiplicarli – ha aggiunto Meloni, riporta sempre l’Ansa - in questo momento possiamo fare intanto alcune cose a livello europeo che sono importanti, forse dovremo ragionare di sospendere le norme sul Green Deal in tema di automotive, settore colpito dai dazi».

«Grande entusiasmo con l'emozione che passa da persona a persona, l'Amerigo Vespucci è una nave di una bellezza indescrivibile invidiata in tutto il mondo ci invidia - ha dichiarato il presidente Marsilio - è la prima volta nella sua storia che la nave attracca in un porto abruzzese grazie al lavoro che abbiamo fatto in questi anni, complimenti alla capitaneria di porto e a tutti gli ufficiali che hanno garantito anche risultato e la presenza di Giorgia Meloni nobilita questo evento».

«L'Amerigo Vespucci, universalmente riconosciuta come la nave più bella del mondo, approda per la prima volta nella sua storia nel porto regionale di Ortona, regalando alla nostra Provincia di Chieti un momento di straordinario valore storico e culturale – ha dichiarato Menna - è un evento che riempie di orgoglio la comunità abruzzese che accoglie nel suo territorio la Vespucci, perché offre ai cittadini l’opportunità di ammirare da vicino un simbolo della nostra Marina Militare e della tradizione marinara italiana».