Furti d'auto nel territorio: due arresti

Due pregiudicati di San Severo, dei quali rese note le sole iniziali, M.R. di 41 anni e M.L. di 26 anni, si erano associati per commettere diversi furti di autovetture ed all'interno di alcuni veicoli nella zone di Vasto, San Salvo e Montenero di Bisaccia mettendo a segno diversi colpi nel mese di ottobre e novembre del 2024.

I Carabinieri della Compagnia di Vasto, con mirate indagini condotte dagli uomini del Nucleo Operativo Radiomobile, ha individuato i due malviventi.

La Procura della Repubblica del Tribunale di Vasto che ha diretto le indagini, concordando con le tesi investigative dell’Arma, ha richiesto al Gip l’emissione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico dei due soggetti eseguite all’alba di oggi a San Severo dai militari dell'Arma vastese unitamente ai colleghi del luogo.

Attualmente gli indagati si trovano detenuti presso la Casa Circondariale di Foggia.

La piaga dei furti di autovetture nel territorio - evidenziano i Carabinieri - ha imposto uno straordinario sforzo investigativo e preventivo della locale Compagnia con tutte le sue articolazioni ora coordinate in un’unica guida investigativa per il contrasto del fenomeno dei furti di auto, oggi in calo. Si conta in ulteriori risultati operativi a tutela della cittadinanza locale che l’Arma invita a collaborare segnalando al numero di pronto intervento 112 ogni situazione sospetta.