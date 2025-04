Si è spento Peppino Bosco, persona conosciuta e stimata a Vasto, funzionario comunale per tanti anni e, in ambito sportivo, presidente della mitica Biomedis Vasto Volley, squadra di pallavolo femminile che ha scritto una pagina memorabile dello sport in città, protagonista di una straordinaria cavalcata che l'ha condotta in Serie A2 tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni '90.

Dalla nostra redazione sentite condoglianze ai suoi familiari.