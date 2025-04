Scerni, Mario Marrone “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”

Mario Marrone, sottufficiale dell’Esercito italiano, di Scerni è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”.

La consegna dell’onorificenza avverrà in una cerimonia che si terrà in occasione della “Festa della Repubblica” il prossimo 2 giugno.

La notizia è stata resa nota dal sindaco di Scerni Daniele Carlucci.

«Siamo profondamente orgogliosi nel porgere le nostre più vive congratulazioni al nostro concittadino Marrone Mario» ha dichiarato il primo cittadino.

«Un meritatissimo riconoscimento che gli arriva per il forte impegno da lui profuso quotidianamente nel suo lavoro in qualità di sottufficiale dell’Esercito italiano – ha sottolineato Daniele Carlucci - Mario sia faro ed esempio per molti nostri giovani affinché seguano solo questi modelli positivi, promuovendo sempre più la legalità ed il servizio allo Stato italiano».