Incidente nei campi a San Giovanni Lipioni, agricoltore perde la vita

Nuova tragedia nei campi questa mattina: intorno alle 10.30 un agricoltore ha perso la vita a San Giovanni Lipioni.

Il 63enne era al lavoro in un campo in via dei Giardini, non lontano dal campo sportivo del paese, quando, per cause in via di accertamento, è rimasto schiacciato sotto il trattore.

Giunti sul posto i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Era stato allertato anche l’elisoccorso, sul luogo dell’incidente si sono recati anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco di Vasto.

È il terzo incidente agricolo mortale in due settimane dopo Villalfonsina, giovedì scorso, e Cupello, il 9 aprile.