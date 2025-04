Davide Bucci: “Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta”

Nel giorno del suo 50° compleanno, Davide Bucci è stato ricordato a San Salvo dai suoi amici e coetanei; ha lasciato una traccia indelebile in chi lo ha conosciuto, le sue doti umane rimangono nel cuore di quanti hanno voluto dedicare una Messa in suffragio nel giorno in cui del suo 50° compleanno e condividere un momento di conviviale per ripercorrere le belle esperienze di vita che hanno condiviso con lui prima che il triste destino di un tragico incidente stradale spezzò il futuro del ragazzo, promessa del calcio.

Nell’omelia Sua Eccellenza Monsignor Mauro Lalli ha voluto sottolineare la grande umanità di Davide, dell'uomo di sport che coltivava quei valori che gli hanno permesso di avere una carriera calcistica prima e oggi il sentito riconoscimento di chi ha provato affetto per lui e ancora lo dimostra.

Successivamente alla celebrazione nella Chiesa di San Nicola Vescovo, la comitiva di amici si è spostata al Caffe Roma trascorrendo una serata piacevole tra ricordi del compianto “Bucciarill” e quelli della spensieratezza adolescenziale che li ha visti crescere insieme.

"Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta”, scriveva Ugo Foscolo, e Davide Bucci è come fosse ancora vivo per la comunità sansalvese grazie ai suoi amici e agli affetti a lui più cari.