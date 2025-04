Il Consiglio comunale di Casalbordino esprime il dolore di tutta la comunità per la morte di Ludovica Piscicelli

Sono passati oltre quindici giorni dall’arrivo a Casalbordino della triste notizia della morte, nella lontana Australia, della giovanissima Ludovica Piscicelli in un incidente stradale. Oltre due settimane che non hanno attenuato il dolore, il cordoglio unanime. L’intera comunità casalese si è stretta nel dolore, nello shock, il sorriso di una ragazza conosciuta da tantissimi e che ha sempre mantenuto saldi gli affetti e le amicizie in paese è entrato nel cuore devastato di tutti.

Tra una settimana a Perth si terranno i funerali, giorno in cui sarà proclamato il lutto cittadino. Al rientro della famiglia, in data da destinarsi, una cerimonia di commemorazione si terrà nella Basilica Madonna dei Miracoli. Antinoro, il padre di Ludovica, è stato assessore e vicesindaco ed oggi è consigliere comunale con la lista “Il Nuovo Sole”. In apertura della seduta di oggi pomeriggio del consiglio comunale si è tenuto un minuto di silenzio per esprimere il lutto dell’intera assise.

«In questo triste e doloroso momento per la perdita improvvisa dell'amata figlia Ludovica, a nome dell'intero Consiglio Comunale di Casalbordino esprimo le più sentite condoglianze al Consigliere Antinoro Piscicelli – ha dichiarato la presidente del consiglio comunale Alessandra D’Aurizio - L'intera comunità casalese è fortemente scossa dall'accaduto e si stringe intorno alla Famiglia Piscicelli: Casalbordino piange una giovane ragazza, intraprendente, solare e piena di vita. A Dio, Ludovica».

«Casalbordino piange una giovane ragazza, che aveva tutta una vita davanti. La nostra vicinanza va alla famiglia Piscicelli, colpita da questa immane tragedia, avvenuta peraltro in un luogo molto lontano – ha aggiunto il sindaco Filippo Marinucci - Siamo addolorati ed attendiamo il rientro della Famiglia dal continente australiano per celebrare una messa di suffragio per Ludovica presso la Basilica Madonna dei Miracoli, giorno in cui verrà proclamato il lutto cittadino».