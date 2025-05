Incendiata nella notte lâ€™auto del sindaco di Monteodorisio Catia Di Fabio

Sconvolgente per l’intero territorio quanto accaduto stanotte a Monteodorisio: in piena notte un incendio ha distrutto l’auto del sindaco Catia Di Fabio. L’origine dolosa del rogo, anche dopo poche ore, è certa.

L’incendio di questa notte, scoppiato intorno all’una e mezza, si aggiunge ad una violenta escalation di attacchi contro Di Fabio avvenuti nelle scorse settimane e che erano culminati, fino al violento episodio di stanotte, nelle scritte sacrileghe e sessiste sul muro del cimitero.

«Dopo le scritte offensive comparse qualche settimana fa sui muri di Monteodorisio, questa notte si è consumato un gesto ancor più grave e inquietante: qualcuno ha dato fuoco all’auto del sindaco Catia Di Fabio, parcheggiata sotto casa – denunciano in una nota congiunta Francesco Prospero e Tiziana Magnacca - Un vile attentato, perpetrato davanti a un’abitazione dove vivono quattro bambini, che poteva trasformarsi in tragedia».

«Siamo sconvolti e profondamente indignati. A Catia e alla sua famiglia va tutta la nostra solidarietà e vicinanza, non solo come rappresentanti delle istituzioni, ma come persone che conoscono il suo impegno, la sua onestà e il suo amore per la comunità che amministra» sottolineano Prospero e Magnacca.

«Attaccare un sindaco significa colpire l’intero tessuto democratico di una comunità. Ma attaccare una madre, sotto casa, dove ci sono bambini, travalica ogni limite di civiltà. È un gesto criminale che va condannato con forza, senza ambiguità – la ferma e dura condanna dell’assessore regionale Magnacca e del consigliere Prospero, presidente dell’osservatorio regionale sulla legalità - Chi pensa di fermare l’impegno con l’intimidazione troverà una risposta fatta di coraggio, legalità e unità».

Dura condanna e solidarietà alla sindaca Catia Di Fabio è giunta anche dal presidente Marco Marsilio. «Dopo le frasi offensive di qualche settimana fa sui muri di Monteodorisio nei confronti del sindaco Catia di Fabio, questa volta l’atto vandalico diventa molto più violento: nella notte qualcuno ha dato fuoco alla sua auto – ha dichiarato Marsilio - A nome personale dell’intera giunta regionale esprimo la mia solidarietà nei confronti del sindaco, sia come rappresentante delle istituzioni sia come donna, condannando fermamente quello che sta succedendo nella piccola cittadina del Chietino».