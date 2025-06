Angelo Di Nardo è il nuovo sindaco di Ortona

"Posso solo ringraziare tutti i cittadini che, con il loro voto, hanno riconosciuto sette anni di impegno. Ho creduto e credo in una città matura e con tutte le qualità per guardare con fiducia al futuro”: Angelo Di Nardo, 37 anni, imprenditore, è il nuovo sindaco di Ortona.

Ha superato, in un ballottaggio tutto interno al centrodestra, Nicola Fratino, già sindaco della città.

Per Ortona - si evidenzia in una nota - si apre uno scenario nuovo, di forte discontinuità con il passato e soprattutto di grande attenzione alle esigenze concrete dei cittadini.

“La nostra prima missione è quella di ricostruire il tessuto sociale di Ortona – sottolinea Di Nardo – senza lasciare indietro nessuno. Non vogliamo una città a due velocità, vogliamo una realtà allineata in una visione coerente del futuro, centro e contrade amministrate con uguale dignità. Ma ricostruire il tessuto sociale significa pacificare anche le tante anime della città, coinvolgendole in un progetto comune che porti reali benefici al territorio. Ortona deve essere attrattiva per chi la vive ogni giorno e per chi vuole sceglierla come luogo di lavoro o di studio, deve essere capace di proporsi sullo scenario economico e produttivo nazionale e internazionale in forza delle sue risorse. Noi lavoriamo su un programma di cinque anni di amministrazione, perché il progresso si costruisce a passi ordinati e costanti”.

Nella foto in galleria il neo sindaco con il presidente della Regione Marsilio e il senatore Etelwardo Sigismondi (Fratelli d'Italia)