Non ce l'ha fatta Angelo Filippi: il 19enne perde la vita dopo l'incidente in pista a Ortona

Dolore e costernazione per la morte del giovane Angelo Filippi, 19 anni di Chieti.

Il ragazzo, giovedì scorso, in sella alla sua moto da gara, si stava esercitando sulla pista del Crossodromo di Ortona. Ha perso il controllo del mezzo e, cadendo, ha battuto violentemente la testa a terra. Si è spento in ospedale, al ‘Santo Spirito’ di Pescara, dove era stato trasportato d’urgenza in condizioni gravissime.

Filippi era tesserato con la Pardi Racing Scuola Cross. “Ciao Angelo - il messaggio di cordoglio del team - Che la tua bontà, il tuo amore per lo sport, per la natura e la tua voglia di vivere sia sempre una guida per tutti noi. Non ti dimenticheremo mai”.

La Federazione Motociclistica Italiana, in una nota, ha rivolto il suo sentito abbraccio e le condoglianze alla famiglia.