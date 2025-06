Casalbordino, assessore Tiberio affronta e mette in fuga ladri

È tornata in azione ieri pomeriggio a Casalbordino una banda di ladri. Ancora una volta colpita un'abitazione in via San Sebastiano, devastata dai banditi.



L'allarme è stato lanciato dall'assessore comunale Amerigo Tiberio che si è trovato a pochi metri dai malviventi. I ladri si sono dati alla fuga.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Stazione di Casalbordino guidati dal comandante Fabio Pizzoferrato.

Solo dall'inizio dell'anno è almeno la quinta volta che bande di ladri colpiscono abitazioni nel centro di Casalbordino.