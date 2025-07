Buoni pasto, FSI-USAE diffida la Asl e avvia azioni esecutive

La sigla sindacale FSI-USAE, per tramite del proprio segretario Raffaello Villani (nella foto), preso atto dell’inerzia della Asl Lanciano Vasto Chieti nel procedere alla consegna dei buoni pasto, secondo la scadenza del 30.6.25 prevista nella comunicazione Asl protocollo n. 37011/2025 del 04/04/2025, ha deciso di tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per tale ragione, la FSI-USAE ha formalmente incaricato l’avvocato Luca Damiano del Foro di Vasto di intraprendere le azioni esecutive nei confronti della Asl, al fine di ottenere il rispetto degli impegni assunti e la pronta corresponsione dei buoni pasto spettanti agli aventi diritto.

L’avvocato Damiano fa sapere che molti lavoratori sono già in possesso di un titolo esecutivo, consistente in un verbale di conciliazione in sede giudiziaria, che prevede l’erogazione dei buoni pasto entro 90 gg., ma il termine concordato con la Asl è già trascorso inutilmente, nonostante vari solleciti di provvedere alla consegna.

Nel persistere dell'inadempimento - evidenzia Villani - saremo costretti a richiedere la nomina un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente e del Direttore Generale all’erogazione dei buoni pasto in favore degli aventi diritto.

Inoltre la Asl ha comunicato alle varie sigle sindacali che avrebbe avviato la procedura di conciliazione dinanzi alla Dtl di Chieti, ma ad oggi non è stato fissato ancora un calendario degli incontri e non è dato conoscere neppure l’impegno di spesa per l’acquisto dei buoni pasto.