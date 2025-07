Taglio di alberi al Parco Muro delle Lame a Vasto, scattano le proteste

"In queste ore stiamo ricevendo decine e decine di segnalazioni da parte di cittadini indignati per l’abbattimento (in corso) di alberi ad alto fusto nel Parco Muro delle Lame da parte della società Sporting Club che ha riottenuto la concessione per la gestione dell’impianto comunale.

Si tratta di interventi che – annunciati come lavori di pulizia e bonifica dell’area – si stanno concretizzando in tagli di alberi, come già successo tre anni fa. Chiediamo alla società di interrompere immediatamente il taglio per una serie di ragioni riconducibili al periodo di riproduzione dell’avifauna tutelata della Legge 157/92. Se si tratta di piante ritenute pericolanti chiediamo alla società di esibire le perizie degli agronomi che attestano problemi di stabilità tali da indurre il drastico intervento.

Ricordiamo che siamo in un parco che ricade in zona di dissesto idrogeologico (pericolosità elevata) dove gli alberi andrebbero piantati e non abbattuti se non in caso di pubblica incolumità

che deve essere comunque dimostrata con perizie.

Ci riserviamo di inviare un esposto ai Carabinieri Forestali e alla Polizia Locale".

Comitato Amici degli Alberi

Guardie ambientali GEAV