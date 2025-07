Giuseppe Vaccaro nuovo responsabile regionale della Lega per le Politiche del Mezzogiorno

La Lega in fermento sul territorio: nominati 33 responsabili dei vari Dipartimenti.

Nel Vastese ci sono state 4 nomine, per quanto riguarda le Politiche del Mezzogiorno il neo responsabile regionale è il casalese Giuseppe Vaccaro.

"Sono contento per il riconoscimento personale, ma sono più contento per il territorio. Casalbordino negli anni 80 era leader dei comuni circondari, nel passare degli anni si è avuta un’involuzione in tutto il Vastese, oggi, grazie alla Lega, si sta cercando di lavorare per dare voce e importanza alle necessità di questo territorio, importantissimo per l'intera provincia di Chieti.

Stiamo attraversando un periodo di crisi economico importante, la ex Sevel, la Pilkington, la Denso: in questo triangolo economico l’Abruzzo raggiunge più di 1/3 del Pil regionale, dobbiamo cercare di cambiare la rotta.

Devo ringraziare il responsabile regionale Vincenzo D’Incecco e la vice responsabile della Lega Sabrina Bocchino che hanno creduto in me, ma soprattutto stanno cercando di dare vita a questo territorio martoriato. Grazie a Maurizio Bucci, segretario provinciale che ha avallato la mia nomina, all’onorevole Bagnai sempre presente sul territorio, un grazie al coordinatore regionale dei Dipartimenti Pierluigi Tancredi che da subito si è messo a disposizione per l'efficacia del Dipartimento.

Non posso che essere grato alla Lega per questa opportunità, soprattutto per la responsabilità che mi è stata assegnatam con l’auspicio di fare bene per tutti i miei concittadini e per tutti quei lavoratori che hanno bisogno di dignità dìe politiche per la salvaguardia del lavoro".