Provvidenziale l'intervento di un giovane bagnino per riportare a riva una ragazzi in difficoltà tra le onde, in mare a Casalbordino.

A lanciare l'allarme era stata la mamma, resasi conto del pericolo per la figlia.

L'intervento tempestivo del bagnino in servizio in quel tratto di spiaggia, Claudio Vaccaro, ha evitato il peggio.