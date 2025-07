Scomparsa Nicola Basilico, indagine archiviata dal Tribunale di Vasto

Indagini chiuse per la scomparsa di Nicola Basilico, il 55enne (al momento della scomparsa) residente a Gissi che si trovava in una struttura residenziale per anziani a Vasto Marina.

Basilico era sparito oltre due anni fa, il 13 luglio 2023. Vane le ricerche, condotte dai carabinieri anche con l’ausilio di unità cinofili, e della vicenda si erano interessati anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” e la sezione abruzzese dell’associazione Penelope presieduta da Alessia Natali.

Una prima indagine era stata già dichiarata conclusa in passato, dopo l’udienza del 25 giugno scorso ieri è stato notificato al legale della famiglia, l’avv. Agostino Chieffo, il provvedimento di archiviazione dell’indagine ancora aperta disposto dal GUP Anna Maria Capuozzo.

«È un provvedimento che, come parte offesa, non ci aspettavamo. Leggeremo le motivazioni del giudice e valuteremo cosa fare» dichiara l’avv. Chieffo. «Poiché si procedeva per il reato di abbandono di persona incapace, secondo il Gip, non c’erano i presupposti per l’adozione di misure particolari in quanto la struttura non aveva carattere custodiale e se alcune misure sono state omesse non c’è stato dolo, elemento essenziale per configurare la fattispecie del reato contestato» sottolinea il legale. «Ho comunicato la notizia ai familiari che hanno espresso delusione e risentimento per un provvedimento che non si aspettavano».

Sono oltre mille le persone scomparse in Abruzzo dal 1974 e di cui non si è mai avuto più notizia, come Basilico e come Philippe Pomone, sparito da Atessa a fine maggio dell’anno scorso e la cui prima denuncia di scomparsa da parte della famiglia avvenne dodici mesi fa.

Foto: fonte associazione Penelope