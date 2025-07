«SP 187 Trignina: ritardi inaccettabili e gestione insufficiente. I cittadini non possono più aspettare»

Lavori sulla strada provinciale 187 “Trignina” tra Lentella e Fresagrandinaria, il presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna ha inviato risposta scritta all’interrogazione proposta dai consiglieri provinciali Catia Di Fabio, Carla Di Biase e Claudio Carretta. Menna ha inviato ai tre consiglieri provinciali una relazione del dirigente della provincia Paola Campitelli in cui si ricostruisce la situazione dei lavori effettuati e da effettuare.

Campitelli indica il prossimo 8 settembre come data della riapertura della strada dopo la conclusione dei lavori. Difficoltà tecniche e di reperimento dei materiali e l’individuazione di un attraversamento stradale non conosciuto sono tra le cause indicate dalla dirigente provinciale di alcuni ritardi accumulati.

«Ritardi inaccettabili e gestione insufficiente, i cittadini non possono più aspettare» il commento di Di Fabio, Di Biase e Carretta. «Un’opera fondamentale per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini, aggiudicata a dicembre 2023, ha visto nel tempo sospensioni, rallentamenti, varianti tecniche e blocchi esecutivi, con continui rinvii della ripresa effettiva dei lavori – sottolineano i tre consiglieri provinciali - nel frattempo, i cittadini continuano a vivere i disagi legati alla chiusura della strada, senza alcuna garanzia concreta sui tempi reali di conclusione». «La gestione dell’intervento da parte dell’Amministrazione provinciale si è rivelata inefficace e poco trasparente, lasciando il territorio in attesa e senza risposte adeguate» dichiarano Di Fabio, Di Biase e Carretta che hanno formulato tre richieste al presidente Menna: «Venga reso pubblico il cronoprogramma dettagliato delle lavorazioni residue; la Provincia si assuma le responsabilità politiche per quanto accaduto; si attivi un monitoraggio costante e pubblico sull’andamento dell’opera, per evitare ulteriori sprechi e rallentamenti».