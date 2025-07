Donazione alla Geriatria di Vasto nel ricordo di Alfonso Ventrella

La Geriatria dell'Ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’ di Vasto ha ricevuto una donazione speciale da Veronica Ventrella, come segno di riconoscenza per l'assistenza amorevole che il personale ha prestato al suo papà Alfonso.

Veronica ha donato due strumenti utilissimi che aiuteranno gli specialisti del reparto a prendersi cura ancora meglio dei pazienti anziani.

Si tratta - si evidenzia in una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti - di un dinamometro: per valutare la forza muscolare, come la capacità di presa, fondamentale nei percorsi di riabilitazione e di una bilancia impedenziometrica, utile a misurare non solo il peso, ma anche parametri importantissimi come massa magra, massa grassa, acqua corporea e tanto altro.

Un aiuto concreto per inquadrare le condizioni di salute dei pazienti e personalizzare le cure.

La direttrice dell'unità operativa, Maria De Laurentiis, e tutta l'équipe hanno ringraziato calorosamente Veronica per la sua generosità e il suo bellissimo gesto.