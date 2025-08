E' stato trasportato con l'eliambulanza, all'Ospedale di Pescara, il motociclista 50enne rimasto seriamente ferito in un incidente stradale avvenuto sulla SS 650 Trignina, all'altezza dello svincolo per San Salvo-Montenero di Bisaccia.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale di San Salvo.

Ad impattare sull'arteria nazionale sono stati una moto Honda di grossa cilindrata e una Hyundai.

Foto Comune di Lentella