Incidente sulla Trignina, dolore per la morte di Valentino Canzona

Dolore immenso per la morte di Valentino Canzona, il 31enne molisano di San Polo Matese (Campobasso) che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto sul tratto abruzzese della Trignina, in territorio di San Salvo.

Canzona, apicoltore, era molto conosciuto nel territorio del Matese.

In una nota l'Associazione regionale Apicoltori del Molise lo ricorda così: “Un ragazzo splendido, sempre sorridente e gentile. Chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo sa quanto la sua energia fosse contagiosa, quanto il suo sorriso illuminasse ogni angolo. La sua eredità vive nelle api, nel miele che produceva con amore e nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di camminare al suo fianco. Il suo spirito, invece, vive nel nostro lavoro, nel nostro impegno, e nelle mani di chi continuerà a coltivare la sua passione. Ciao Vale”.

Nel tragico incidente, che ha coinvolto una Volkswagen Golf e una Mercedes, sono rimaste ferite altre due persone: un amico di Canzona, di Bojano, in auto assieme a lui e trasferito in eliambulanza a Pescara, e un 60enne di Bojano, trasportato in ospedale a Vasto.