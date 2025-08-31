Dolore immenso per la morte di Kevin Trofino

Dolore immenso per la tragica scomparsa di Kevin Trofino, il 28enne di Lentella che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16 Adriatica, nelle vicinanze di località Casarsa a Vasto Marina.

Il ragazzo, in sella alla sua moto Honda, è morto a seguito delle conseguenze dello scontro con un'auto.

Purtroppo sono risultati vani i tentativi di soccorso.

“Mai avrei voluto ricevere questa notizia…il cuore di Lentella è a pezzi”, ha commentato il sindaco del centro del Vastese interno Marco Mancini.