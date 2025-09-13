“San Salvo open site”, la Pilkington-NSG Group riapre le porte alle famiglie

Lo stabilimento Pilkington - NSG Group di San Salvo è tornato ad aprire le sue porte, accogliendo con entusiasmo oltre 600 persone nelle due giornate dell’evento “San Salvo open site”.

Le visite dei familiari sono ripartite con rinnovato slancio per consolidarsi come appuntamento fisso nel calendario delle iniziative sociali dello stabilimento sansalvese che, da oltre sessant’anni, è un punto di riferimento per la comunità.

L’iniziativa, che rinnova una tradizione cara all’azienda, ha permesso ai familiari dei dipendenti di visitare tutte le linee di produzione, esplorare gli impianti e conoscere da vicino i processi che ogni giorno contribuiscono a costruire il futuro del vetro. Un’occasione unica per comprendere il valore del lavoro svolto con competenza, passione e spirito di squadra.

Famiglie, bambini curiosi, genitori orgogliosi e colleghi sorridenti hanno trasformato lo stabilimento in un luogo di incontro e condivisione. Il pranzo nel ristorante aziendale ha concluso la visita unendo persone, storie e generazioni in un’atmosfera familiare e calorosa.

«Anche in queste settimane di ripartenza dopo la fermata estiva siamo impegnati nell’affrontare le complesse sfide che il mercato automotive, con tutte le sue incertezze, ci riserva. Ma da parte di tutti noi c’era grande desiderio di riprendere questo evento dedicato alle famiglie – spiega Roberto Minenna, HR Director South Europe -. Nelle due giornate abbiamo condiviso storie che si trasmettono attraverso più generazioni di lavoratori, la passione e la determinazione con cui le nostre persone affrontano gli impegni di ogni giorno e lo sguardo verso un futuro fondato su innovazione e sviluppo sostenibile.

Grazie a tutte le persone coinvolte nel dare forma a momenti che hanno rafforzato il senso di appartenenza ad una grande comunità».

