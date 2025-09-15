Â«Divieto uso cellulari durante le lezioni importante novitÃ Â»

Ãˆ iniziato oggi ufficialmente il nuovo anno scolastico, prima campanella anche per moltissimi istituti di ogni ordine e grado anche in Abruzzo. Tra le novitÃ di questâ€™anno il divieto di utilizzo dei cellulari in aula da parte degli alunni su cui si Ã¨ soffermata il vicesindaco di Casalbordino con delega allâ€™istruzione Carla Zinni.

Â«Una misura che condivido pienamente, perchÃ© restituisce centralitÃ allâ€™apprendimento, alla relazione diretta con gli insegnanti e con i compagni di classe, e al rispetto dei tempi e degli spazi scolastici â€“ ha dichiarato Zinni - In unâ€™epoca dominata dalla tecnologia e dalla comunicazione digitale, Ã¨ fondamentale riscoprire il valore della concentrazione, del dialogo e dello studio consapevole. Per usare il cellulare, c'Ã¨ sempre tempoÂ».

Â«Auguro dunque a ciascuno di voi un anno sereno, motivante e pieno di opportunitÃ . Siate curiosi, appassionati, e non abbiate mai paura di sbagliare: Ã¨ anche cosÃ¬ che si cresce â€“ la riflessione dellâ€™amministratrice casalese - Buon anno scolastico a tuttiÂ».