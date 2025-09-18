Rapine e tentata estorsione, tre giovani nei guai

Il Gip del Tribunale di Vasto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso i primi provvedimenti di misura cautelare riferiti a due rapine ed una tentata estorsione, avvenute nelle settimane passate a Vasto Marina e commesse da parte di un gruppo di giovani tra i 19 e 20 anni di etÃ .

Le misure consistono - si evidenzia in una nota della Questura di Chieti - in due divieti di dimora nella regione Abruzzo con obbligo di presentazione alla P.G. due volte al giorno ed in un obbligo di firma presso il Commissariato di P.S. di Vasto due volte al giorno. I fatti risalgono alla metÃ di luglio e sono avvenuti nella zona centrale della localitÃ rivierasca, in date differenti, a distanza di pochi giorni lâ€™uno dallâ€™altro.

Nel primo episodio una giovane coppia Ã¨ stata fermata, di sera, nei pressi del Pontile, da un gruppo di giovani che li ha accerchiati e minacciati tentando di estorcere loro del denaro; tentativo non andato a termine in quanto le vittime con uno stratagemma sono riuscite a fuggire e a tornare in una zona piÃ¹ affollata.

Nel secondo episodio la vittima, di giovanissima etÃ , Ã¨ stata accerchiata dal gruppo, minacciata, costretta ad appartarsi nei pressi della vecchia stazione dove Ã¨ stata rapinata di pochi spiccioli che aveva nel portafogli.

Nel terzo episodio il gruppo ha utilizzato la stessa dinamica del precedente agendo nei confronti un ragazzino di giovane etÃ privandolo di diverse banconote per un totale di 50 euro.