Giovani Democratici del Vastese a congresso

Il Circolo delle e dei Giovani Democratici dell'Area Vastese andrà a congresso martedì 23 settembre e “vedrà l'elezione - si legge in una nota - del segretario di circolo, dopo una grande attività e partecipazione di ragazze e ragazzi dei comuni della costa e delle aree interne della parte sud della nostra regione”.

Il congresso, convocato dal segretario regionale, Saverio Gileno, insieme alla segretaria provinciale di Chieti, Annachiara Di Lorenzo, si terrà martedì 23 settembre alle ore 19 presso la Sala Irma Perrotti della Biblioteca Comunale Raffaele Mattioli alle Scuderie di Palazzo Aragona a Vasto.

Parteciperanno esponenti del Partito Democratico e delle Amministrazioni dei comuni del Vastese.