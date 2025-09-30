San Salvo cittÃ  cardio-protetta, rinnovati i defibrillatori sul territorio

Sette nuovi defibrillatori semiautomatici sono stati collocati sul territorio di San Salvo, dopo circa dieci anni dalla prima installazione degli apparecchi donati dalle farmacie locali. Le nuove postazioni si trovano in luoghi strategici: sotto la sede comunale, davanti alla palestra di via Verdi, allo stadio Tomeo, in via San Rocco, vicino alla scuola di Santâ€™Antonio, a San Salvo Marina in via Vespucci e, come novitÃ , davanti al Parco Colitto nella zona Icea.

Lâ€™intervento, voluto dallâ€™amministrazione comunale, non si limita alla sostituzione degli apparecchi ma prevede anche la formazione dei cittadini. Circa dieci-quindici persone per ogni zona seguiranno corsi di rianimazione e uso del defibrillatore, tenuti dagli operatori del 118. Un modo per assicurare che, in caso di necessitÃ , ci sia sempre qualcuno pronto a intervenire tempestivamente.

Il sindaco Emanuela De Nicolis ha sottolineato come San Salvo, con questo progetto, rafforzi la sua vocazione a cittÃ cardio-protetta, investendo nella sicurezza della comunitÃ con strumenti salvavita moderni ed efficienti.

Il vicesindaco e assessore alla sanitÃ Eugenio Spadano ha rimarcato lâ€™importanza della formazione, ricordando che la presenza dei defibrillatori da sola non basta, ma serve il contributo attivo di cittadini consapevoli e preparati.

Lâ€™amministrazione ha infine lanciato un appello alla cittadinanza affinchÃ© questi strumenti non vengano manomessi o rimossi, perchÃ© dal loro corretto funzionamento puÃ² dipendere la vita delle persone.

Servizio di Ercole d'Ercole