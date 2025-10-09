San Salvo, inaugurata la nuova mensa scolastica: piÃ¹ qualitÃ  e attenzione per bambini e famiglie

Prosegue a San Salvo il programma di riqualificazione e ammodernamento delle strutture scolastiche comunali.

Ãˆ stata inaugurata la nuova mensa delocalizzata presso il Polo di via Verdi, destinata ai bambini della Scuola dellâ€™Infanzia.

La scelta di spostare la sede nasce dallâ€™esigenza di migliorare la logistica della preparazione e della distribuzione dei pasti, offrendo un ambiente piÃ¹ moderno, sicuro e funzionale.

Una mensa pensata non solo come servizio, ma come spazio educativo, dove alimentazione, salute e socialitÃ si incontrano.

Lâ€™intervento, finanziato con fondi del PNRR, Ã¨ stato realizzato in tempi rapidi grazie alla collaborazione tra uffici comunali e dirigenza scolastica.

Il Sindaco Emanuela De Nicolis ha sottolineato che la nuova mensa rappresenta un investimento per la comunitÃ educativa, mentre lâ€™assessore ai Lavori Pubblici Elisa Marinelli ha parlato di un risultato concreto dellâ€™impegno amministrativo nel migliorare i servizi destinati ai piÃ¹ piccoli.

Servizio di Ercole d'Ercole