San Salvo, inaugurata la nuova mensa scolastica: piÃ¹ qualitÃ  e attenzione per bambini e famiglie

AttualitÃ 
Prosegue a San Salvo il programma di riqualificazione e ammodernamento delle strutture scolastiche comunali.
Ãˆ stata inaugurata la nuova mensa delocalizzata presso il Polo di via Verdi, destinata ai bambini della Scuola dellâ€™Infanzia.

La scelta di spostare la sede nasce dallâ€™esigenza di migliorare la logistica della preparazione e della distribuzione dei pasti, offrendo un ambiente piÃ¹ moderno, sicuro e funzionale.
Una mensa pensata non solo come servizio, ma come spazio educativo, dove alimentazione, salute e socialitÃ  si incontrano.

Lâ€™intervento, finanziato con fondi del PNRR, Ã¨ stato realizzato in tempi rapidi grazie alla collaborazione tra uffici comunali e dirigenza scolastica.
Il Sindaco Emanuela De Nicolis ha sottolineato che la nuova mensa rappresenta un investimento per la comunitÃ  educativa, mentre lâ€™assessore ai Lavori Pubblici Elisa Marinelli ha parlato di un risultato concreto dellâ€™impegno amministrativo nel migliorare i servizi destinati ai piÃ¹ piccoli.

Servizio di Ercole d'Ercole

