Sub cinquantenne di Montenero muore in mare a Petacciato

La chiamata arrivata intorno alle 13:00 alla sala operativa riferiva di un corpo che galleggiava, apparentemente immobile.

La Guardia Costiera di Termoli si è attivata subito inviando nel tratto di litorale di Petacciato più a nord due unità navali e personale via terra, ma i soccorsi non sono serviti.

Un sub cinquantenne, residente a Montenero di Bisaccia, si trovava in mare ed era in compagnia della moglie, che ha dato l’allarme. Ma era già privo di sensi quando è stato recuperato dall'acqua. È stato sottoposto a manovre di rianimazione cardiopolmonare mentre si aspettava l'arrivo del 118. I sanitari, giunti poco dopo, non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuta morte.

Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno del Tribunale di Larino, che ha disposto l'ispezione cadaverica. Il personale militare della Guardia Costiera è rimasto sul posto per gli adempimenti di rito, coordinato dal comandante Giuseppe Panico, dalla sala operativa della Capitaneria di Porto.

