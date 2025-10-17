San Salvo protagonista a “Fuori dal Comune”: il sindaco De Nicolis ospite della nuova trasmissione di TRSP

San Salvo si racconta in televisione e lo fa da protagonista. Il sindaco Emanuela De Nicolis è stata infatti ospite della prima puntata del nuovo format televisivo “Fuori dal Comune”, ideato e condotto dall’editore Federico Mandato e trasmesso sull’emittente interregionale TRSP, storica realtà dell’informazione abruzzese e molisana.

La partecipazione di San Salvo alla puntata inaugurale della trasmissione rappresenta un momento di grande visibilità per la città, che ha avuto l’opportunità di presentarsi al pubblico televisivo con la sua identità, i suoi progetti e le sue ambizioni future. Un invito che sottolinea il ruolo sempre più centrale del territorio sansalvese nel panorama regionale, sia per la sua vivacità economica che per la qualità della sua amministrazione.

Negli studi abruzzesi dell’emittente, il dialogo tra Mandato e il sindaco De Nicolis si è sviluppato in un clima cordiale e approfondito, toccando diversi temi di attualità: dal rilancio del turismo costiero alla tutela dell’ambiente, dal potenziamento delle infrastrutture alla valorizzazione delle risorse umane e produttive che fanno di San Salvo un punto di riferimento nell’area adriatica.

Non poteva mancare un passaggio dedicato alla politica comunale, con un’analisi delle vicende che nelle ultime settimane hanno interessato il Consiglio comunale sansalvese, tra uscite, malumori e discussioni sul Piano Regolatore Generale. Temi che, pur nella loro complessità, rappresentano la vitalità democratica di una città in continuo confronto e che non smette di interrogarsi sul proprio futuro.

Spazio anche alle politiche sociali, al mondo della scuola e alle iniziative culturali che, negli ultimi anni, hanno contribuito a rendere la città più viva e partecipata. Il sindaco ha illustrato il lavoro di squadra che l’amministrazione sta portando avanti insieme alle associazioni, agli operatori economici e ai cittadini, con l’obiettivo di costruire un modello di comunità dinamica, inclusiva e sostenibile.

Nel corso dell’intervista non sono mancati riferimenti al percorso di crescita che la città ha intrapreso, sostenuto da una visione strategica che punta alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione delle aree produttive e al potenziamento del tessuto imprenditoriale. San Salvo – è stato ricordato – non è soltanto una città di mare, ma anche un importante polo industriale, con realtà di eccellenza nel settore dell’automotive e della logistica che continuano a rappresentare una risorsa fondamentale per l’intera regione.

L’intervento del sindaco ha inoltre evidenziato la capacità del Comune di attrarre finanziamenti e di utilizzare in modo efficiente le risorse disponibili per interventi sul territorio, dalla difesa della costa ai progetti di innovazione urbana. Temi che, nel contesto televisivo, hanno trovato spazio in una narrazione diretta e concreta, vicina alle persone e ai problemi reali.

“Fuori dal Comune” nasce proprio con l’intento di dare voce alle amministrazioni locali, offrendo uno spazio di confronto e di approfondimento che va oltre le dinamiche della politica quotidiana. La scelta di aprire la trasmissione con San Salvo non è casuale: la città rappresenta oggi una delle realtà più attive e virtuose del territorio abruzzese, capace di coniugare sviluppo e identità, modernità e senso di comunità.

Il format, ideato e prodotto da TRSP, prevede una serie di incontri con sindaci e amministratori del Centro-Sud per raccontare esperienze di buon governo, progetti di crescita e sfide del futuro. In questo contesto, la partecipazione del sindaco De Nicolis ha offerto un’occasione preziosa per valorizzare l’immagine di San Salvo a livello interregionale, mostrando un volto dinamico e capace di dialogare con il mondo dei media.

La puntata dedicata a San Salvo andrà in onda questa sera, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 22 circa sul canale 99 del digitale terrestre, e sarà successivamente disponibile anche sui canali digitali dell’emittente.

L’incontro è stato promosso e organizzato grazie alla collaborazione del giornalista TRSP per Vasto e San Salvo, Ercole d’Ercole, presente sul territorio come voce e punto di riferimento dell’emittente per l’area del Vastese, sempre attento alle realtà locali e alle loro espressioni sociali, economiche e istituzionali.

Un appuntamento da non perdere per conoscere più da vicino una città che continua a crescere, innovare e farsi conoscere anche attraverso la forza della comunicazione.