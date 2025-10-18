Sit-in alla stazione di Vasto-San Salvo: pendolari denunciano carenze e chiedono azioni immediate

di servizi e sicurezza percepite quotidianamente dai pendolari. La manifestazione, guidata da Gabriele Marchese, ha voluto dare voce alle lamentele di quanti ogni giorno utilizzano il treno per motivi di lavoro o per altre necessitÃ . Tra le criticitÃ piÃ¹ evidenti la carenza di parcheggi, del tutto insufficienti a soddisfare la domanda crescente, la sicurezza per cose e persone, giÃ messa in discussione da numerosi furti di automobili denunciati negli ultimi mesi, e una viabilitÃ di accesso alla stazione ormai deteriorata, con buche e allagamenti che rendono complicato e pericoloso il transito.

Nonostante la recentissima inaugurazione della nuova struttura ferroviaria di Vasto-San Salvo e i milioni di euro spesi per la sua realizzazione, i pendolari lamentano una serie di disfunzioni che, a loro avviso, potevano e dovevano essere risolte giÃ in fase di progettazione. Tra i punti piÃ¹ contestati anche la limitazione del numero dei treni e degli orari di percorrenza, che riduce le possibilitÃ di spostamento e provoca sovraffollamento nei convogli disponibili.

Una situazione che, secondo i presenti, rappresenta lâ€™ennesimo esempio di fondi pubblici spesi senza una reale attenzione alle necessitÃ dei cittadini. A ciÃ² si aggiunge una gestione della viabilitÃ esterna poco funzionale, che rende difficile raggiungere la stazione soprattutto nelle ore di punta o in caso di maltempo, quando gli allagamenti trasformano la zona in un vero percorso a ostacoli.

I pendolari hanno quindi lanciato un appello alle amministrazioni comunali di Vasto e San Salvo e a Ferrovie dello Stato affinchÃ© si intervenga con urgenza per migliorare i servizi, garantire maggiore sicurezza e dare finalmente risposte concrete a un territorio che, pur essendo snodo strategico per lâ€™intera area, continua a fare i conti con disagi quotidiani e una cronica mancanza di attenzione istituzionale.

Servizio di Ercole d'Ercole