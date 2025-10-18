TRSP e San Salvo: online la puntata integrale di Fuori dal Comune dedicata al territorio

San Salvo protagonista su TRSP. La puntata integrale di Fuori dal Comune, il nuovo format dellâ€™emittente interregionale dedicato ai territori e alle loro storie, Ã¨ ora disponibile anche sul nostro canale web grazie alla collaborazione con TRSP.

Il Comune di San Salvo, primo ospite della trasmissione, ha rappresentato un esempio di comunitÃ dinamica e in crescita, capace di unire sviluppo, identitÃ e visione futura. Lâ€™intervista al Sindaco Emanuela De Nicolis ha offerto uno sguardo autentico sulle sfide e sui progetti che stanno trasformando la cittÃ , dal turismo alla riqualificazione urbana, fino alle prospettive industriali e sociali.

La pubblicazione della puntata mira a valorizzare il ruolo di San Salvo nel panorama regionale e a promuovere un confronto costruttivo tra realtÃ locali, con lâ€™auspicio di vedere presto anche gli altri comuni del territorio protagonisti nelle prossime puntate di Fuori dal Comune.

Ercole d'Ercole