San Salvo investe nella sicurezza: al via i corsi per lâ€™uso dei defibrillatori

A San Salvo prende ufficialmente il via il programma di formazione dedicato allâ€™utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, recentemente installati in diversi punti strategici della cittÃ . Lâ€™iniziativa, promossa dallâ€™amministrazione comunale, si avvale della collaborazione del personale sanitario del 112, il numero unico per le emergenze, e si propone di diffondere competenze pratiche e teoriche per affrontare situazioni di arresto cardiaco improvviso.

I primi a partecipare al percorso formativo sono gli agenti della polizia locale, affiancati da un gruppo di cittadini selezionati. Le sessioni, articolate in piÃ¹ incontri, prevedono una parte teorica dedicata alla conoscenza del funzionamento dei dispositivi e una parte pratica, durante la quale i partecipanti apprendono le manovre da eseguire in caso di necessitÃ . Lâ€™obiettivo Ã¨ creare una rete di persone capaci di intervenire con tempestivitÃ e precisione nei minuti cruciali che seguono un episodio cardiocircolatorio.

Il programma Ã¨ strutturato per coinvolgere progressivamente una pluralitÃ di soggetti: operatori pubblici, volontari, esercenti e residenti, tutti chiamati a contribuire alla costruzione di una comunitÃ piÃ¹ consapevole e preparata. La formazione, condotta da personale qualificato, si svolge in ambienti idonei e con lâ€™ausilio di strumenti certificati, garantendo un apprendimento efficace e conforme alle normative vigenti.

Lâ€™amministrazione comunale sottolinea come lâ€™installazione capillare dei defibrillatori e lâ€™avvio dei corsi rappresentino un investimento concreto nella tutela della salute pubblica. San Salvo si configura oggi come una cittÃ cardio protetta, dove la prevenzione e la prontezza dâ€™intervento diventano elementi centrali della sicurezza urbana.

Con questo progetto, il Comune intende promuovere una cultura della responsabilitÃ condivisa, in cui ogni cittadino puÃ² diventare parte attiva nella gestione delle emergenze. Un passo avanti significativo, che rafforza il legame tra istituzioni e territorio, nel segno della protezione della vita.

Servizio di Ercole d'Ercole