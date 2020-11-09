Domenica 9 novembre - La Parola del Signore

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e GesÃ¹ salÃ¬ a Gerusalemme. TrovÃ² nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, lÃ seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciÃ² tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettÃ² a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciÃ² i banchi, e ai venditori di colombe disse: Â«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!Â». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Â«Lo zelo per la tua casa mi divorerÃ Â». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: Â«Quale segno ci mostri per fare queste cose?Â». Rispose loro GesÃ¹: Â«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farÃ² risorgereÂ». Gli dissero allora i Giudei: Â«Questo tempio Ã¨ stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?Â». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da GesÃ¹. (Gv 2, 13-22)

Oggi la liturgia, nel ricordare *la dedicazione della Basilica del Lateranense*, ci invita a riflettere sul vero significato del nostro essere Chiesa in cammino e luogo della presenza di Dio, nel mondo di oggi.

La Parola di oggi ci spinge, attraverso lâ€™episodio della cacciata dei mercanti dal Tempio, a riflettere sullâ€™essere Chiesa. Il Tempio di Gerusalemme era una meraviglia allâ€™esterno dove marmi pregiati si sprecano e allâ€™interno câ€™era tanto oro. Ma nel cortile di ingresso, aperto a tutti, era stato trasformato in un vero mercato dove si vendevano animali per i sacrifici e scambiavano le monete, per lâ€™offerta al tempio con le monete del tempio. Ma GesÃ¹, come un figlio, Ã¨ scandalizzato e si indigna nel vedere la â€˜sua casaâ€™, che doveva essere casa di preghiera e luogo di incontro con Dio, trasformata in un mercato, rovescia i tavoli, disperde le monete, scaccia i venditori. Questa Ã¨ unâ€™azione che indigna i Giudei e vorrebbero da Lui un segno per poter giustificare la sua azione e disse loro Â«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farÃ² risorgereÂ».

Ogni generazione, come anche la nostra, deve lasciarsi attraversare da questo grido, perchÃ© il rischio Ã¨ sempre lo stesso: trasformare la fede in una consuetudine, la preghiera in una recita di formule, la comunitÃ in struttura. GesÃ¹ non rifiuta il tempio, ma vuole che anche io Ã¨ te, purificati dalla sua grazia, possiamo essere casa del Padre.

Ed io ho compreso che il segno dell'amore di Dio per te non Ã¨ piÃ¹ il tempio? Ãˆ GesÃ¹ crocifisso per realizzare la mia liberazione?

Signore, che possa accoglierti e sentirti vivo in me ed essere, in questo tempo storico che stiamo vivendo, segno della Tua presenza e rendendomi accogliente poter essere, nel mio piccolo, casa della Tua dimora. Amen