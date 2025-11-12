Assistenza sanitaria: 71 nuovi infermieri laureati all'UniversitÃ  'd'Annunzio'

La sanitÃ abruzzese si arricchisce di 71 nuovi infermieri. Si Ã¨ conclusa oggi, mercoledÃ¬ 12 novembre, la sessione autunnale di laurea del Corso in Infermieristica all'UniversitÃ "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara. I 71 neolaureati, che hanno iniziato le discussioni delle tesi nella giornata di ieri, martedÃ¬, sono ora pronti per l'iscrizione all'Albo professionale e per l'ingresso nel mondo del lavoro.

Questo momento rappresenta non solo la conclusione di un percorso universitario intenso e impegnativo, ma anche lâ€™ingresso ufficiale nel mondo delle professioni sanitarie. Un ingresso che avviene in un momento storico in cui la figura dellâ€™infermiere Ã¨ riconosciuta come sempre piÃ¹ centrale per la salute delle persone e per il funzionamento delle comunitÃ .

Una volta completata lâ€™iscrizione allâ€™Albo, i nuovi professionisti potranno iniziare a esercitare in strutture pubbliche, private o in regime di libera professione, portando le loro competenze e la loro energia nei diversi contesti di cura.

Un plauso ai nuovi laureati arriva dall'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Chieti e dal presidente del corso di laurea in Infermieristica dell'ateneo.

Â«Ogni nuova generazione di infermieri porta con sÃ© entusiasmo, energia e una visione rinnovata del prendersi curaÂ», afferma il vice presidente dell'Opi di Chieti, Gianfranco Tamagnini. Â«A tutti i neolaureati rivolgiamo un caloroso benvenuto nella nostra grande comunitÃ professionale, all'insegna dell'etica, della competenza e della dedizione che da sempre contraddistinguono la professioneÂ».

Giancarlo Cicolini, come presidente del corso di laurea in Infermieristica, esprime anche l'orgoglio per il percorso formativo concluso dagli studenti: Â«Questi giovani professionisti rappresentano il futuro dellâ€™assistenza sanitaria. Durante il loro percorso di studi hanno dimostrato impegno, competenza e grande sensibilitÃ umana, qualitÃ indispensabili per chi sceglie di dedicarsi alla cura delle persone. Il titolo di oggi â€“ conclude â€“ Ã¨ il risultato di anni di sacrifici, ma anche lâ€™inizio di un cammino professionale ricco di responsabilitÃ e di soddisfazioniÂ».

Con l'ingresso di questi 71 nuovi infermieri, lâ€™Abruzzo potrÃ contare su professionisti formati secondo i piÃ¹ elevati standard accademici, pronti a rispondere con preparazione e umanitÃ ai bisogni di salute dei cittadini.