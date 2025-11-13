Questa sera su TRSP Tv – “Fuori dal Comune” torna a San Salvo

Appuntamento da non perdere questa sera, alle ore 20.30 sul canale 99 del digitale terrestre TRSP Tv, con la seconda puntata della trasmissione “Fuori dal Comune”, dedicata interamente a San Salvo.

Al centro del dibattito: turismo, attualità e prospettive future per la città. Un confronto aperto e dinamico con ospiti del territorio: Elisa Marinelli, Emanuela Torricella, Oreste Ciavatta e Maria Sabatini.

Un’occasione per riflettere sul presente e guardare avanti, tra identità locale, sviluppo e partecipazione civica.