Questa sera su TRSP Tv – “Fuori dal Comune” torna a San Salvo

Attualità
Appuntamento da non perdere questa sera, alle ore 20.30 sul canale 99 del digitale terrestre TRSP Tv, con la seconda puntata della trasmissione “Fuori dal Comune”, dedicata interamente a San Salvo.

Al centro del dibattito: turismo, attualità e prospettive future per la città. Un confronto aperto e dinamico con ospiti del territorio: Elisa Marinelli, Emanuela Torricella, Oreste Ciavatta e Maria Sabatini.

Un’occasione per riflettere sul presente e guardare avanti, tra identità locale, sviluppo e partecipazione civica.

